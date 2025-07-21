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Московская железная дорога сообщила о подтоплении пешеходного тоннеля на станции Павшино

Московская железная дорога сообщила о подтоплении пешеходного тоннеля на станции Павшино Подтопление пешеходного тоннеля произошло на станции Павшино Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-2.
В регионе
21 июля 2025 г. 11:16
Московская железная дорога сообщила о подтоплении пешеходного тоннеля на станции Павшино

Подтопление пешеходного тоннеля произошло на станции Павшино Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-2.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается в Telegram-канале МЖД.

"В связи с этим в настоящее время тоннель закрыт для прохода, посадка и высадка пассажиров на станции временно не производится. Организовано оповещение пассажиров. На месте работают аварийные бригады железнодорожников и городских коммунальных служб. Ведется откачка воды при помощи насосов и мотопомп", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Наро-Фоминском районе (Подмосковье) во время ливня обрушился бетонный мост. Три населенных пункта оказались отрезаны от автомобильного сообщения.

В Москве и Подмосковье утром в понедельник начались сильные ливни, которые спровоцировали подтопления дорог и придомовых территорий. Столичный Дептранс предупредил о задержках наземного транспорта. По прогнозу синоптиков, в городе сегодня может выпасть почти 40% месячной нормы осадков.

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