Московская улица в Тбилиси переименована

Московская улица в Кутаиси, втором по величине городе Грузии, переименована.

Московская улица в Кутаиси, втором по величине городе Грузии, переименована.

Как сообщает грузинское бюро Report, отныне она будет называться улицей Героев Шиндиси.

Согласно решению Кутаисского городского совета, сегодня на улице установлена первая адресная табличка.

Шиндиси - село в Горийском районе Грузии. В августе 2008 года в ходе тяжелых боев в селе погибли 17 грузинских военнослужащих.

С 2017 года общественные активисты и оппозиционеры также требуют переименования Московского проспекта в Тбилиси. В связи с этим даже была проведена кампания по сбору подписей. Однако улицу до сих пор не переименовали.