Омбудсмен РФ попросила Генпрокуратуру проверить задержания в Екатеринбурге

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получила обращение омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой в связи с задержаниями в Екатеринбурге, а также обратилась по данному делу в Генпрокуратуру РФ.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получила обращение омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой в связи с задержаниями в Екатеринбурге, а также обратилась по данному делу в Генпрокуратуру РФ.

Как передает Report, об этом Москалькова написала в своем Telegram-канале.

"В мой адрес обратилась Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева по поводу выяснения обстоятельств задержания, смерти и причинения телесных повреждений представителям азербайджанской диаспоры в России 27 июня. Обратилась в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с ходатайством о проверке законности и обоснованности задержания, соблюдения прав подозреваемых в совершении преступлений и потерпевших", - отметила она.

По ее словам, находится в постоянном контакте с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой, которая тесно взаимодействует с адвокатами и представителями азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге.