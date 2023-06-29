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Мощное землетрясение произошло в Таджикистане

Мощное землетрясение произошло в Таджикистане Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Рошткалинском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.
В регионе
29 июня 2023 г. 09:58
Мощное землетрясение произошло в Таджикистане

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Рошткалинском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Мощные толчки произошли около 10 часов утра, очаг располагался примерно в 15 км на юг от Хорога на глубине 139 км.

Данные о последствиях землетрясения на данный момент не поступали.

Этот регион является сейсмически активной зоной, толчки различной силы происходят там постоянно - как на территории Таджикистана, так и через границу с Афганистаном, по другую сторону реки Пяндж.

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