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Moody's повысило рейтинг Казахстана до наивысшего уровня в истории

Moody's повысило рейтинг Казахстана до наивысшего уровня в истории Международное рейтинговое агентство Moody’s сегодня повысило долгосрочный рейтинг Казахстана с Baa2 до Baa1, прогноз «Стабильный».
В регионе
9 сентября 2024 г. 17:38
Moody's повысило рейтинг Казахстана до наивысшего уровня в истории

Международное рейтинговое агентство Moody’s сегодня повысило долгосрочный рейтинг Казахстана с Baa2 до Baa1, прогноз «Стабильный».

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение министерства экономики Казахстана.

“Присвоенный агентством рейтинг является наивысшим за все годы независимости республики. Повышение кредитного рейтинга Казахстана обусловлено продолжающимся улучшением институциональной и политической среды в сочетании с устойчивыми темпами диверсификации экономики. Эти факторы способствуют укреплению экономической стабильности и улучшению кредитной устойчивости до уровня стран с более высоким рейтингом”, - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Агентство отмечает прогресс Казахстана в сферах государственного управления и борьбы с коррупцией, подчеркивает надежные финансовые показатели страны, характеризуемые низким уровнем и высокой доступностью долга, а также взвешенную политику правительства по удержанию бюджетного дефицита на уровне 2,5–3% от ВВП.

“Новые реформы, включая введение новых Бюджетного и Налогового кодексов, должны повысить эффективность бюджетной политики, финансовую подотчетность и налоговые поступления”, - считают аналитики агентства.

В отчете отмечается увеличение доли ненефтяного сектора в структуре экономики Казахстана, которое сокращает зависимость страны от углеводородов и снижает риски, связанные с колебаниями цен на нефть и уровнем добычи.

Аналитики Moody’s также отмечают более сильные перспективы экономики Казахстана по сравнению с другими странами-производителями углеводородов. По мнению Агентства, продолжающиеся реформы будут способствовать укреплению конкурентоспособности страны.

Кроме того, по мнению Moody’s, развитие транспортно-логистического сектора остается одним из ключевых факторов роста и диверсификации, что обусловлено быстрым ростом активности в сфере транзита грузов по Транскаспийскому международному торговому маршруту (Средний коридор).

“Перспективы Среднего коридора помогут привлекать иностранных инвесторов в различные ненефтяные сектора экономики страны, включая автомобилестроение, фармацевтику, пищевую промышленность и производство строительных материалов”, - указывают в Moody’s.

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