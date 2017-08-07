Молодые лидеры из Азербайджана примут участие в саммите "Каспий-2017" в Махачкале

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Закрылась регистрация на участие в Международном молодёжном саммите "Каспий-2017", который стартует 22 августа в Махачкале на берегу Каспийского моря.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, в мероприятии принимают участие лидеры молодежных общественных и студенческих объединений.

Проект министерства по делам молодежи Дагестана направлен на повышение конкурентоспособности лидеров молодежных структур прикаспийских государств и регионов России и разработку новых моделей работы с молодежью, в том числе и на создание условий для обмена опытом и повышения компетенций лидеров молодежных структур.

По официальным данным поступило 1173 заявки из 40 субъектов Российской Федерации, а также стран Каспийского бассейна: Ирана, Азербайджана, Туркменистана и Казахстана.