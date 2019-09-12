25-летний директор школы в Грузии: Молодые азербайджанцы, знающие грузинский язык, беспрепятственно могут занять должности

Магомед Халилов 1992 года рождения - самый молодой директор азербайджаноязычной школы Грузии. Он руководит учебным заведением в селе Гараджалар Гардабанского района. Молодой азербайджанец был назначен на эту должность в 2017 году. К тому времени ему исполнилось 25 лет.

Грузинское бюро Report представляет интервью с 27-летним директором.

- Как произошло Ваше назначение?

- Я был назначен на должность директора без экзамена, по конкурсу. Место директора школы в селе Гараджалар в то время пустовало. Я сам родом из села Гараджалар, учился в сельской школе с первого по пятый классы, затем продолжил образование в Тбилиси. После окончания Международного Черноморского университета почти два с половиной года работал учителем английского языка в одной из школ в Гардабани.

- Вам, молодому человеку, едва получившему назначение, видимо, было нелегко руководить учебным заведением?

- Разумеется. Но, несмотря на трудности, было интересно. Главное было наладить образовательный процесс в школе, как того требовало Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии. Я всегда стараюсь поддерживать хорошие отношения между молодыми и пожилыми педагогами нашей школы. Этот процесс складывается довольно интересно. Молодые учителя, используя передовые достижения науки и технологий, помогают пожилым преподавателям.

- Много ли выпускников Вашей школы получили студенческий билет?

- В этом году поступили 17 выпускников нашей школы. Один из них не сдал экзамен в вуз и уехал в другую страну. 15 других поступили в вузы. Это очень хороший показатель. Я благодарен всем, кто содействовал его достижению.

- Разделяете ли Вы мнение о том, что в Грузии препятствуют назначению азербайджанцев на высокие посты?

- Мы - граждане Грузии, поэтому нам необходимо знать грузинский язык. Считаю, что основным препятствием, стоящим перед азербайджанской молодежью в Грузии, является незнание государственного языка. Знание языка открывает большие возможности и мое назначение - наглядный тому пример. Своим примером я опровергаю мнение о том, что азербайджанца даже с высшим образованием и знанием государственного языка ни за что никуда не назначат. Перед азербайджанцем, отвечающим требованиям вакантной должности, нет и не может быть никаких препятствий.

- Испытывает ли школа в селе Гараджалар какие-либо трудности?

- Школа была построена в 2011 году Фондом Гейдара Алиева. Здание новое, никаких проблем нет.