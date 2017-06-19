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    Молния ударила в самолет, летевший из Стамбула в Тбилиси

    Самолет был вынужден вернуться обратно в аэропорт Ататюрка

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Молния ударила в самолет авиакомпании Atlas global, направляющийся из Стамбула в Тбилиси, в результате чего ему пришлось вернуться обратно в аэропорт Ататюрка, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    По данным пассажиров, молния ударила в лайнер через несколько минут после взлета, в результате чего начались проблемы с управлением, и экипаж принял решение вернуться в аэропорт Ататюрка. Рейс в направлении Тбилиси был осуществлен на несколько часов позже.

    Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет, однако самолет все-таки получил повреждение, и именно поэтому было решено вернуться в аэропорт.

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