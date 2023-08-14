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Молдову покинули 70 российских дипломатов, члены их семей и сотрудники торгпредства

Молдову покинули 70 российских дипломатов, члены их семей и сотрудники торгпредства Сегодня Молдову покинули российские дипломаты, члены их семей, сотрудники торгпредства и Русского дома.
В регионе
14 августа 2023 г. 10:00
Молдову покинули 70 российских дипломатов, члены их семей и сотрудники торгпредства

Сегодня Молдову покинули российские дипломаты, члены их семей, сотрудники торгпредства и Русского дома.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, в общей сложности из Кишинева уехали около 70 человек.

Посол РФ в Молдове Олег Васнецов заявил журналистам о том, что теперь диппредставительству будет сложнее работать.

"Бесспорно, сокращение числа дипломатических работников до 10 единиц и административно-технических - до 15 создаст трудности в работе дипмиссии, Российского центра науки и культуры и Торгового представительства. Но мы постараемся адаптироваться к новым условиям", - отметил он.

Он заверил, что, несмотря на сокращение состава диппредставительства, консульская работа в республике будет продолжена.

В конце июля Васнецов был вызван в дипведомство Молдовы. Он был проинформирован о том, что молдавская сторона намерена сократить численность российского диппредставительства в республике, и это требование должно быть выполнено до 15 августа.

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Версия на английском языке 70 Russian diplomats, their family members and trade mission employees leave Moldova
Версия на азербайджанском языке Rusiyalı diplomatlar ailə üzvləri ilə birlikdə Moldovanı tərk ediblər

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