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Молдова сократит численность персонала посольства России

Молдова сократит численность персонала посольства России Молдова сократит численность персонала посольства РФ.
В регионе
26 июля 2023 г. 11:42
Молдова сократит численность персонала посольства России

Молдова сократит численность персонала посольства России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на заседании правительства министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску.

"Пришли к общему мнению с учреждениями и лицами, принимающими политические решения, о необходимости ограничения числа дипломатов РФ, аккредитованных в Молдове", - заявил он. По словам Попеску, причиной такого шага стали подозрения, что "часть сотрудников посольства причастна к дестабилизации ситуации в стране".

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Версия на английском языке Moldova to reduce number of Russian embassy staff in Chisinau

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