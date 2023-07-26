Молдова сократит численность персонала посольства России

Молдова сократит численность персонала посольства РФ.

Молдова сократит численность персонала посольства России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на заседании правительства министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску.

"Пришли к общему мнению с учреждениями и лицами, принимающими политические решения, о необходимости ограничения числа дипломатов РФ, аккредитованных в Молдове", - заявил он. По словам Попеску, причиной такого шага стали подозрения, что "часть сотрудников посольства причастна к дестабилизации ситуации в стране".