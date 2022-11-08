Молдова пригрозила "Газпрому" судом из-за сокращения поставок газа

Молдова может применить санкции в отношении "Газпрома", в том числе подать в суд, из-за сокращения объемов поставок газа.

Молдова может применить санкции в отношении "Газпрома", в том числе подать в суд, из-за сокращения объемов поставок газа.

Как передает Report, об этом заявил вице-премьер республики Андрей Спыну в эфире телеканала Pro TV.

"Юристы анализируют возможность применения санкций за несоблюдение контракта в вопросе поставок всего объема. Когда станет ясно, мы решим, какие действия предпринять и в каком направлении двигаться", - сказал Спыну.

Вице-премьер заявил, что российская компания никак не объяснила свое решение сократить объемы поставок, хотя все счета за газ оплачиваются. Кроме того, диалог между "Молдовагазом" и "Газпромом" ведется только на техническом уровне, хотя Спыну, по его словам, много раз подавал запрос на разговор с руководством компании.

О планах обратиться в суд, если российская компания прекратит поставки газа в Молдову, также говорила премьер-министр страны Наталья Гаврилица. "Если будут прекращены поставки природного газа, то мы должны понимать, что отключение произойдет по политическим, а не коммерческим причинам, и мы, разумеется, будем оспаривать в суде, если это произойдет", - сказала она.