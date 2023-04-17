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Молдова объявила главу Татарстана "нежелательным лицом" и не пустила в страну

Молдова объявила главу Татарстана "нежелательным лицом" и не пустила в страну Главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдову, объявив его "нежелательным лицом". Он должен был посетить международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов" в южном регионе Гагаузия (населен тюркским православным населением).
В регионе
17 апреля 2023 г. 16:11
Молдова объявила главу Татарстана нежелательным лицом и не пустила в страну

Главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдову, объявив его "нежелательным лицом". Он должен был посетить международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов" в южном регионе Гагаузия (населен тюркским православным населением).

Как передает Report, об этом Минниханов сообщил порталу Gagauznews.

Он сообщил о случившемся из самолета по приземлению в Кишиневе. Глава Татарстана рассказал, что прилетел в Молдову по приглашению кандидата в главы Гагаузии Виктора Петрова и вице-председателя парламента региона Александра Суходольского, которые недавно были с визитом в Татарстане. Вместе с ним в столицы Молдовы прибыл и глава холдинга "Ак-Барс" Иван Егоров, которого также не пустили в республику.

"Мы наметили большую программу нашей совместной работы. Но, к сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить эту страну. Поэтому, к сожалению, мы не сможем принять участие в конгрессе", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Tatarıstan Respublikasının başçısı Moldovaya buraxılmayıb

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