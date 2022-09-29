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Молдова не признает прошедшие "референдумы" по вхождению в Россию

Молдова не признает прошедшие "референдумы" по вхождению в Россию Кишинев не признает референдумы, прошедшие на неподконтрольных Киеву территориях.
В регионе
29 сентября 2022 г. 01:15
Молдова не признает прошедшие референдумы по вхождению в Россию

Кишинев не признает "референдумы", прошедшие на неподконтрольных Киеву территориях.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Jurnal TV заявила президент Молдовы Майя Санду.

"Мы не признаем ни "референдумы", ни их результаты, естественно. Уважаем территориальную целостность Украины в международно признанных границах", - сказала президент.

С 23 по 27 сентября в "ДНР" и "ЛНР", а также в Херсонской области и на территориях Запорожской области состоялись "референдумы" о вхождении данных регионов в состав России.

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Версия на азербайджанском языке Moldova Ukraynanın işğal altındakı ərazilərində keçirilən "referendumları" tanımadığını bəyan edib

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