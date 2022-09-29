Молдова не признает прошедшие "референдумы" по вхождению в Россию

Кишинев не признает "референдумы", прошедшие на неподконтрольных Киеву территориях.
Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Jurnal TV заявила президент Молдовы Майя Санду.
"Мы не признаем ни "референдумы", ни их результаты, естественно. Уважаем территориальную целостность Украины в международно признанных границах", - сказала президент.
С 23 по 27 сентября в "ДНР" и "ЛНР", а также в Херсонской области и на территориях Запорожской области состоялись "референдумы" о вхождении данных регионов в состав России.