Молдова направит в Украину гуманитарную помощь на 190 тыс. долларов

Молдова направит в Украину в качестве помощи консервированную продукцию примерно на 190 тыс. долларов.

Молдова направит в Украину в качестве помощи консервированную продукцию примерно на 190 тыс. долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение принято на заседании кабинета министров.

"В качестве гуманитарной помощи для Украины из госрезерва будут выделены материальные ценности на сумму 3 379 тыс. леев (около 190 тыс. долларов)", - зачитал проект решения глава МВД Адриан Ефрос.

По его словам, в Украину отправят свыше 63 тыс. банок с консервированным мясом.

В прошлом году республика передала Украине гуманитарную помощь в виде палаток, кроватей, обогревателей, спальных мешков и гигиенических наборов примерно на 1 млн долларов.