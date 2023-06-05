Молдова и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр

Молдова и Украина намерены подписать двустороннее соглашение о строительстве моста через Днестр в районе города Ямполь.

Молдова и Украина намерены подписать двустороннее соглашение о строительстве моста через Днестр в районе города Ямполь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила президент республики Майя Санду в понедельник на пресс-конференции, посвященной прошедшему 1 июня саммиту Европейского политического сообщества.

"Согласно договоренностям, достигнутым в ходе саммита с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ближайшее время будет подписано соглашение о строительстве моста через реку Днестр на молдавско-украинской границе в районе населенных пунктов Косэуцы-Ямполь", - сказала Санду.

В мае 2022 года правительство Молдовы уже утвердило соглашение с Украиной, по которому предполагалось построить этот мост. В решении кабмина говорилось, что дорожное сооружение длиной 641 м соединит Молдову с шоссе между украинскими городами Могилев-Подольский-Ямполь-Крыжополь-Бершадь-Умань.