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Молдова хочет запретить на своей территории работу авиакомпаний более чем из 20 стран

Молдова хочет запретить на своей территории работу авиакомпаний более чем из 20 стран Молдова намерена запретить на своей территории деятельность авиакомпаний более чем из 20 стран, в том числе Кыргызстана, России, Ливии, Непала, Ирана, Танзании, Афганистана и Армении.
В регионе
8 января 2025 г. 10:17
Молдова хочет запретить на своей территории работу авиакомпаний более чем из 20 стран

Молдова намерена запретить на своей территории деятельность авиакомпаний более чем из 20 стран, в том числе Кыргызстана, России, Ливии, Непала, Ирана, Танзании, Афганистана и Армении.

Как передает Report, соответствующий проект приказа вынесло на общественное обсуждение Министерство инфраструктуры и регионального развития.

Его цель — приведение национального законодательства в соответствие с нормами Европейского союза. Обсуждение продлится до 9 января.

В случае принятия документа воздушным пространством и аэропортами Молдовы не смогут пользоваться 16 кыргызстанских компаний, большинство из которых — грузовые: Aero Nomad Airlines, Aerostan. Air Company Air Kg, Aircompany Moalem Aviation и т.д.

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