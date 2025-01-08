Молдова хочет запретить на своей территории работу авиакомпаний более чем из 20 стран

Молдова намерена запретить на своей территории деятельность авиакомпаний более чем из 20 стран, в том числе Кыргызстана, России, Ливии, Непала, Ирана, Танзании, Афганистана и Армении.

Молдова намерена запретить на своей территории деятельность авиакомпаний более чем из 20 стран, в том числе Кыргызстана, России, Ливии, Непала, Ирана, Танзании, Афганистана и Армении.

Как передает Report, соответствующий проект приказа вынесло на общественное обсуждение Министерство инфраструктуры и регионального развития.

Его цель — приведение национального законодательства в соответствие с нормами Европейского союза. Обсуждение продлится до 9 января.

В случае принятия документа воздушным пространством и аэропортами Молдовы не смогут пользоваться 16 кыргызстанских компаний, большинство из которых — грузовые: Aero Nomad Airlines, Aerostan. Air Company Air Kg, Aircompany Moalem Aviation и т.д.