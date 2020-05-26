Молдова сняла запрет на международное автобусное и железнодорожное сообщение

Молдова сняла с 26 мая запрет на международное автобусное и железнодорожное сообщение, которое было приостановлено из-за опасности распространения коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение Национальной комиссии по общественному здоровью опубликовал премьер-министр республики Ион Кику на своей странице в Facebook.

В нем отмечается, что пассажиры в обязательном порядке должны носить респираторы, на входе у них будут проверять температуру, а салоны должны будут регулярно дезинфицировать.

При этом до 30 июня в Молдове действует запрет на въезд иностранных граждан. Исключения действуют только для членов семей, лиц с долгосрочными визами, дипломатов и пассажиров, проезжающих транзитом.