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    Посол Ирана: У нас никогда не было атомной бомбы и никогда не будет

    Ядерная программа Ирана направлена только на мирные и научные цели

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ "Иран десятилетиями развивает свою ядерную программу и она направлена только на мирные и научные цели". Об этом Report заявил посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин.

    По его словам, сегодня мировые державы признали право Ирана на использование ядерной энергии, и Иран имеет право на обогащение урана в мирных целях под наблюдением МАГАТЭ.

    Комментируя переговоры по ядерной программе Ирана в Вене, Мохсен Пак Айин заявил, что правительство страны намерено создать атмосферу доверия со странами, которые хотят построить дружеские связи с Ираном: "Мы не собираемся создавать бомбу, мы не думаем, что бомба входит в наши интересы. Наша ядерная программа полностью мирная. У нас никогда не было атомной бомбы и никогда не будет".

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