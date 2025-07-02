Мохаммад Эслами: Бомбардировками невозможно уничтожить атомную промышленность Ирана

Уничтожить атомную промышленность страны бомбардировками невозможно.
Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами в беседе с журналистами после еженедельного заседания кабинета министров
Эслами осудил военные удары Израиля и США по ядерным объектам Ирана как удар по Уставу ООН. По его словам, военные атаки на ядерные объекты Ирана показали, что в мире господствует закон джунглей, и никто не может выжить без силы, и иранский народ очень хорошо это осознал.
Глава ОАЭИ подчеркнул, что ядерная промышленность Ирана - это не то, что можно уничтожить с помощью бомб, потому что это отечественная промышленность и технологии, внедренные в стране.
Прогресс в ядерной промышленности Ирана всегда будет решительно продолжаться, добавил он.