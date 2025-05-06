Мохаджерани: Иран принял меры на случай вторичных санкций США

Тегеран принял все необходимые меры на случай наложения США вторичных санкций на покупателей иранской нефти.
Как передает Report, об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.
"Мы приняли необходимые меры... Мы готовы ко всем сценариям развития событий, и все наши сценарии полностью готовы", - сказала она.
Президент США Дональд Трамп пригрозил в начале мая, что покупатели нефти и нефтепродуктов у Ирана столкнутся со вторичными санкциями и им "не позволят вести бизнес" с Вашингтоном.