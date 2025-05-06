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Мохаджерани: Иран принял меры на случай вторичных санкций США

Мохаджерани: Иран принял меры на случай вторичных санкций США Тегеран принял все необходимые меры на случай наложения США вторичных санкций на покупателей иранской нефти.
В регионе
6 мая 2025 г. 13:28
Мохаджерани: Иран принял меры на случай вторичных санкций США

Тегеран принял все необходимые меры на случай наложения США вторичных санкций на покупателей иранской нефти.

Как передает Report, об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.

"Мы приняли необходимые меры... Мы готовы ко всем сценариям развития событий, и все наши сценарии полностью готовы", - сказала она.

Президент США Дональд Трамп пригрозил в начале мая, что покупатели нефти и нефтепродуктов у Ирана столкнутся со вторичными санкциями и им "не позволят вести бизнес" с Вашингтоном.

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Версия на английском языке Iran taking measures against possibility of US secondary sanctions
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