Мохаджерани: Иран принял меры на случай вторичных санкций США

Тегеран принял все необходимые меры на случай наложения США вторичных санкций на покупателей иранской нефти.

Тегеран принял все необходимые меры на случай наложения США вторичных санкций на покупателей иранской нефти.

Как передает Report, об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.

"Мы приняли необходимые меры... Мы готовы ко всем сценариям развития событий, и все наши сценарии полностью готовы", - сказала она.

Президент США Дональд Трамп пригрозил в начале мая, что покупатели нефти и нефтепродуктов у Ирана столкнутся со вторичными санкциями и им "не позволят вести бизнес" с Вашингтоном.