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    Могерини: Турция не сможет войти в ЕС, если введет смертную казнь

    ЕС занимает последовательную позицию против применения этой меры

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ "Ни одна страна не может войти в ЕС, если введет смертную казнь. ЕС занимает последовательную позицию против применения этой меры". 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, комментируя дискуссию в Турции о возможности применения смертной казни к участникам попытки переворота.

    Переговоры о вступлении Турции в ЕС идут уже более 10 лет.

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