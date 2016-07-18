Могерини: Турция не сможет войти в ЕС, если введет смертную казнь

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ "Ни одна страна не может войти в ЕС, если введет смертную казнь. ЕС занимает последовательную позицию против применения этой меры".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, комментируя дискуссию в Турции о возможности применения смертной казни к участникам попытки переворота.

Переговоры о вступлении Турции в ЕС идут уже более 10 лет.