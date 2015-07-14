​Могерини: Cоглашение Ирана с "шестеркой" открывает новую главу в международных отношениях

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Договоренность по иранской ядерной программе может открыть дорогу к новой главе в международных отношениях. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, открывая пленарное заседание "шестерки" и Ирана в Вене.

Европейский дипломат поблагодарила всех присутствующих за столом за приложенные усилия.

"Мы все знаем, что решение, которое мы примем сегодня, касается не только иранской ядерной программы, это гораздо больше. Это решение, которое может открыть дорогу к новой главе в международных отношениях и показать, что дипломатия, координация, кооперация могут пройти через десятилетия напряженности и конфронтации. Я думаю, что это символ надежды для всего мира",- заявила Могерини.