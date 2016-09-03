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    Могерини посетит Анкару для обсуждения будущего отношений Турции с ЕС

    Визит состоится 9 сентября

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан совершат совместный визит в Турцию 9 сентября для обсуждения будущего отношений ЕС с Турцией после попытки переворота. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Ф. Могерини  заявила  по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС.

    "Мы с комиссаром Ханом посетим Анкару в следующую пятницу для проведения нового раунда политического диалога на высоком уровне и обсуждения будущего двусторонних отношений после попытки госпереворота, который ЕС категорически осудил", - отметила она.

    Могерини сообщила, что сегодня в ходе переговоров глав МИД 28 стран ЕС с турецким министром по делам ЕС Омером Челиком "состоялось открытое и честное обсуждение всех актуальных проблем". "Мы подтвердили наше намерение выполнять все ранее достигнутые соглашения, включая договоренности по миграции", - подчеркнула Могерини.

    Могерини не дала ответа на вопросы журналистов о том, когда Анкара может ожидать от Евросоюза отмены виз для краткосрочных поездок турецких граждан.

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