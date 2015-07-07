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    ​Могерини: Переговоры "шестерки" и Ирана продлятся еще несколько дней

    Главы МИД Ирана и шестерки проводят второе пленарное заседание

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ "Шестерка" международных посредников продолжает переговоры с Тегераном по иранской ядерной программе и они могут затянуться на несколько дней. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

    "Мы продолжаем переговоры, в эти часы вы видите, что министры уезжают с тем, чтобы потом вернуться. Мы продолжим переговоры. Но это не означает, что мы оттягиваем дедлайн", - заявила Могерини.

    Сегодня главы МИД Ирана и "шестерки" проводят второе пленарное заседание.

    Ранее Иран и страны "шестерки" согласовали основной текст итогового соглашения по иранской ядерной программе. Помимо соглашения Иран и "шестерка" также согласовали 4 из 5 приложений к нему.

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