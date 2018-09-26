Могерини: ЕС вправе вести бизнес с Ираном, не оглядываясь на политику США

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Страны ЕС обладают законным правом вести бизнес и иметь торговые отношения с любыми государствами, включая Иран, несмотря на политические решения США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в интервью американскому телеканалу CNN, показанному во вторник.

"Соединенные Штаты не могут навязывать свои политические решения суверенным странам и организациям", - указала она. "Европейцы обладают легитимным правом решать, с кем вести бизнес и торговлю, и это то, что мы делаем", - подчеркнула глава европейской дипломатии, отвечая на вопрос об американских санкциях, введенных в отношении Ирана.

Могерини также напомнила о том, что ЕС вместе с Россией, Китаем и другими государствами разрабатывают механизмы, которые "гарантировали бы возможность продолжения торговли" с Ираном вне зависимости от санкций, введенных Соединенными Штатами против Тегерана. По ее словам, технические детали таких механизмов в настоящее время согласовываются.