Моди и Путин обсудили украинский вопрос и стратегическое партнерство Индия-РФ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
В регионе
8 августа 2025 г. 17:37
Моди и Путин обсудили украинский вопрос и стратегическое партнерство Индия-РФ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом Моди сообщил в соцсети Х.

По его словам, они провели обстоятельный разговор, и обсудили последние события в Украине.

"Мы также рассмотрели прогресс в нашей двусторонней повестке дня и подтвердили нашу приверженность дальнейшему углублению российско-индийского особого и привилегированного стратегического партнерства. Я с нетерпением жду возможности принять президента Путина в Индии позднее в этом году", - отметил он.

Отметим, что накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что государственные нефтеперерабатывающие компании Индии временно отказываются от закупок российской нефти. Это решение принято на фоне усиления давления со стороны Вашингтона, который на этой неделе ввел 25% тарифы на импорт из Индии.

По информации агентства, компании Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. намерены пропустить ближайший цикл спотовых закупок российской нефти, ожидая разъяснений от правительства. Как уточнили источники, компании опасаются возможных последствий для экономических отношений с США.

