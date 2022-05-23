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Мобилизацию и военное положение в Украине продлили

Мобилизацию и военное положение в Украине продлили В Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации. Народные депутаты поддержали законопроект, который продлевает военное положение и мобилизацию еще на 90 дней - до 23 августа.
В регионе
23 мая 2022 г. 12:35
Мобилизацию и военное положение в Украине продлили

В Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации. Народные депутаты поддержали законопроект, который продлевает военное положение и мобилизацию еще на 90 дней - до 23 августа.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, согласно закону "О мобилизации граждан", призыв граждан на военную службу проводится в четыре волны - на службу призывают оперативный резерв и бывших военнослужащих, у которых есть боевой опыт или которые ранее служили по контракту после 2014 года, военнослужащие, которые проходили срочную службу или же служили по контракту до 2014 года, офицеры запаса, военнослужащие, которые окончили военные кафедры ВУЗов, все граждане Украины, у которых нет ограничений по возрасту или по состоянию здоровья.

По состоянию на 22 мая в Украине было выполнено только две волны мобилизации.

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