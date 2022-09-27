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Мобилизационный пункт развернут на границе с Грузией на КПП "Верхний Ларс"

Мобилизационный пункт развернут на границе с Грузией на КПП "Верхний Ларс" Мобилизационный пункт будет развернут на границе с Грузией на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии.
В регионе
27 сентября 2022 г. 11:09
Мобилизационный пункт развернут на границе с Грузией на КПП Верхний Ларс

Мобилизационный пункт будет развернут на границе с Грузией на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает МВД республики.

Пеший переход через границу РФ с Грузией на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии разрешен. Такое решение было принято на совещании на пункте пропуска. "Министр внутренних дел по РСО-Алания генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев провел выездное совещание на пункте пропуска "Верхний Ларс".

По результатам встречи участниками было принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу, а также намечен ряд дальнейших мероприятий в части правопорядка и безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.

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