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МО: ВСУ на Бахмутском направлении продвинулись на 2 км и неделю держат эти позиции

МО: ВСУ на Бахмутском направлении продвинулись на 2 км и неделю держат эти позиции ВС РФ предоставляют ложную информацию о нехватке оружия, чем вероятно хотят оправдать реальную ситуацию своих потерь и поражений в Бахмуте. Поскольку ВСУ удалось продвинуться на 2 км на Бахмутском направлении и не потерять свои позиции за неделю.
В регионе
12 мая 2023 г. 10:25
МО: ВСУ на Бахмутском направлении продвинулись на 2 км и неделю держат эти позиции

ВС РФ предоставляют ложную информацию о нехватке оружия, чем вероятно хотят оправдать реальную ситуацию своих потерь и поражений в Бахмуте. Поскольку ВСУ удалось продвинуться на 2 км на Бахмутском направлении и не потерять свои позиции за неделю.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

"Анализ сообщений показывает, что для противника этот город имеет сверхважное значение. Почти сакральное. Как враг освещает информацию о боях в Бахмуте? Хвалит себя, рассказывает о якобы успехе и придумывает сюжеты о нашем военном командовании", - отметила она.

По данным ISW, ВСУ продолжают контрнаступательные действия в районе Бахмута, что привело к снижению интенсивности боев в самом городе. В частности, в ходе локальных контратак у Бахмута военные ВСУ могли прорвать некоторые рубежи российских войск.

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