МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется

Увеличение численности военных в Вооруженных силах России реализуется поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание служить по контракту.

Увеличение численности военных в Вооруженных силах России реализуется поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание служить по контракту.

Как сообщает российское бюро Report , об этом заявили в Минобороны России.

"В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 29 ноября 2023 года предельная численность Вооруженных сил Российской Федерации увеличена на 170 тыс. военнослужащих до 1 миллиона 320 тысяч военнослужащих", - говорится в заявлении.

Также в сообщении отмечено, что мобилизация не планируется.

"Существенного увеличения призыва на срочную военную службу не планируется, мобилизации не предусмотрено", - сказали в оборонном ведомстве.