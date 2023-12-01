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МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется

МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется Увеличение численности военных в Вооруженных силах России реализуется поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание служить по контракту.
В регионе
1 декабря 2023 г. 22:43
МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется

Увеличение численности военных в Вооруженных силах России реализуется поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание служить по контракту.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в Минобороны России.

"В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 29 ноября 2023 года предельная численность Вооруженных сил Российской Федерации увеличена на 170 тыс. военнослужащих до 1 миллиона 320 тысяч военнослужащих", - говорится в заявлении.

Также в сообщении отмечено, что мобилизация не планируется.

"Существенного увеличения призыва на срочную военную службу не планируется, мобилизации не предусмотрено", - сказали в оборонном ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya MN: Ordunun şəxsi heyətinin sayı artırılır, səfərbərlik planlaşdırılmır

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