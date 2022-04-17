МО Украины: За сутки уничтожены 15 российский танков, 1 самолет и 5 БПЛА

Министерство обороны Украины распространило оперативную сводку о ситуации на передовой.

Министерство обороны Украины распространило оперативную сводку о ситуации на передовой.

Как сообщает Report, в ведомстве заявили, что широкомасштабное наступление России на Украину продолжается.

Войска РФ не оставляют попыток захватить Мариуполь. Существует вероятность того, что они готовят высадку десанта с моря.

Продолжается перемещение российских подразделений на территорию Украины из Курской, Брянской и Воронежской областей. Находящиеся на украинской территории подразделения вооруженных сил Российской Федерации имеют значительные проблемы с обеспечением. В то же время смогли накопить значительные запасы боеприпасов.

В подразделениях противника, находящийся на линии непосредственного столкновения, растет недовольство личного состава, морально-психологическое состояние остается на низком уровне. Российские военнослужащие постоянно жалуются на отсутствие ротации, технику, которая постоянно выходит из строя, качество поставляемого топлива и питание.

На Донбассе украинская армия отразила десять вражеских атак.

В частности, ВСУ уничтожила 15 танков, 3 артиллерийские системы, 24 единицы бронированной, 1 самолет, 5 БПЛА и 10 единиц автомобильной техники противника.