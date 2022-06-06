МО Украины: Военные корабли РФ в Черном море представляют угрозу для нас

В акватории Черного моря базируются 5 кораблей РФ с возможным суммарным залпом до 34 крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

В акватории Черного моря базируются 5 кораблей РФ с возможным суммарным залпом до 34 крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузянык.

По его словам, это означает, что угроза нанесения ракетных ударов с акватории Черного моря для Украины сохраняется, потому что "фактически, покрывается вся территория страны".

"Противник ротирует свои подразделения: где-то отводит, где-то заводит. Это все тактические игры, потому я не вижу тут каких-то больших тактических или оперативно-стратегических изменений", - пояснил Мотузянык.

Кроме того, по его словам, российские войска наращивают системы противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму.

"В частности, в северо-западной части полуострова в районе населенных пунктов Оленевка и Раздольное продолжается развертывание двух зенитно-ракетных дивизионов С-300", - указал Мотузянык.