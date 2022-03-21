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МО Украины: Уничтожены один истребитель и четыре БПЛА российской армии

МО Украины: Уничтожены один истребитель и четыре БПЛА российской армии Силы ПВО украинской армии за последние сутки поразили 7 воздушных целей России - 1 истребитель, 4 БПЛА и 2 крылатые ракеты.
В регионе
21 марта 2022 г. 10:01
МО Украины: Уничтожены один истребитель и четыре БПЛА российской армии

Силы ПВО украинской армии за последние сутки поразили семь воздушных целей России - один истребитель, четыре БПЛА и две крылатые ракеты.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство обороны Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

"Бомбардировщики и штурмовая авиация украинской армии нанесла сокрушительные удары по технике и живой силе противника. Оккупанты продолжают террор местных жителей и мародерство на временно оккупированных территориях. Противник перевозит в РФ автомобильную технику, продукты питания и другие материальные средства. Оккупанты продолжают проводить мероприятия по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. ВСУ во взаимодействии с другими силами обороны дают достойный ответ агрессору на всех направлениях", - подчеркнули в министерстве.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna MN: "Rusiyanın 1 qırıcısı və 4 PUA-sı məhv edilib"

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