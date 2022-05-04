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МО Украины: Российскую армию ожидают еще большие разочарования

МО Украины: Российскую армию ожидают еще большие разочарования "Украина разрушила планы России провести 9 мая парад в Киеве".
В регионе
4 мая 2022 г. 19:45
МО Украины: Российскую армию ожидают еще большие разочарования

"Украина разрушила планы России провести 9 мая парад в Киеве".

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, российскую армию ожидают еще большие разочарования: "У них были планы провести парад 9 мая в Киеве, мы разрушили эти планы и, думаю, на 9 мая разочаруем российскую армию по определенным направлениям еще больше".

Напомним, разведка США доложила, что Россия попытается аннексировать Донецкую и Луганскую области до середины мая.

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Версия на английском языке Ukraine’s Defense Ministry: Russian army will face even greater disappointments
Версия на азербайджанском языке Ukrayna MN: "Rusiya ordusunu daha böyük məyusluq gözləyir"

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