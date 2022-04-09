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МО Украины: Противник готовит наступление для полного контроля над восточными областями

МО Украины: Противник готовит наступление для полного контроля над восточными областями Россия продолжает проведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины, ожидаются наступательные действия для полного контроля над восточными областями - Донецкой и Луганской.
В регионе
9 апреля 2022 г. 10:13
МО Украины: Противник готовит наступление для полного контроля над восточными областями

Россия продолжает проведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины, ожидаются наступательные действия для полного контроля над восточными областями - Донецкой и Луганской.

Об этом Report сообщает со ссылкой на оперативное сообщение Министерство обороны Украины

Как сообщает МО, отдельные подразделения, выведенные с территории Украины, продолжают находиться на территории Беларуси. По имеющейся информации, в целях перегруппировки войск противник передислоцирует подразделения 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа и 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ в Белгороде и Воронежской области.

На Сиверском направлении противник завершает перегруппировку сил и восстановление боеприпасов подразделений Центрального военного округа в Брянской и Курской областях, а также перемещение отдельных частей из 41 общевойсковой армии и 90 танковой дивизии на территории Донецкой и Луганской областей.

На Слобожанском направлении противник продолжает интенсивные обстрелы и частичную блокировку города Харькова. Усиливает ведение радиоэлектронной разведки. На территории Белгородской области вооруженные силы РФ развернули полевые лагеря для отрядов, перемещенных из других оперативных районов.

В Изюмском направлении противник вел наступление в сторону населенных пунктов Бражковка и Сулигивка, но безуспешно.

В направлении Донецка продолжаются наступательные действия. Основные усилия противника сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Нижнее, Попасная и Новобахмутовка и установлении полного контроля над городом Мариуполь.

На Южно-Бузском направлении противник усилил ведение разведки, артобстрелы населенных пунктов Марианское, Нововоронцовка, Новогригорьевка и Шевченко. Продолжает наносить ракетные удары по населенным пунктам Одесской области с территории Крымского полуострова.

На территории Донецкой и Луганской областей вооруженными силами Украины за минувшие сутки отбито семь атак противной стороны, уничтожено девять танков, семь единиц бронетехники и пять единиц автомобильной техники противника.

За сутки группировкой ВВС Украины поражено четыре воздушных цели: два вертолета, один БПЛА и одна крылатая ракета.

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Версия на английском языке Ukrainian General Staff: Russia moving troops to Belarus 
Версия на азербайджанском языке Ukrayna MN: "Rusiya hərbi bölmələrini Belarus ərazisində yerləşdirir"

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