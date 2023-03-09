МО Украины призвало ЕС увеличить сумму помощи по покупкам боеприпасов в 4 раза

Министр обороны Украины Алексей Резников на полях неформальной встречи с главами оборонных ведомств стран-членов ЕС в Стокгольме назвал недостаточным план Евросоюза по выделению 1 млрд евро на боеприпасы для Киева и призвал увеличить эту сумму в 4 раза.

Министр обороны Украины Алексей Резников на полях неформальной встречи с главами оборонных ведомств стран-членов ЕС в Стокгольме назвал недостаточным план Евросоюза по выделению 1 млрд евро на боеприпасы для Киева и призвал увеличить эту сумму в 4 раза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Bloomberg.

"Нам нужен миллион снарядов, это будет стоить приблизительно 4 млрд евро", - сказал Резников, комментируя предложение главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля.

Ранее Боррель предложил план из трех пунктов по поставкам снарядов Украине, предполагающий их срочную отправку из имеющихся запасов на 1 млрд евро, обеспечение экстренных закупок еще на 1 млрд евро и перевод промышленности на военные рельсы для ускорения производства.