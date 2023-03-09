О нас

МО Украины призвало ЕС увеличить сумму помощи по покупкам боеприпасов в 4 раза

МО Украины призвало ЕС увеличить сумму помощи по покупкам боеприпасов в 4 раза Министр обороны Украины Алексей Резников на полях неформальной встречи с главами оборонных ведомств стран-членов ЕС в Стокгольме назвал недостаточным план Евросоюза по выделению 1 млрд евро на боеприпасы для Киева и призвал увеличить эту сумму в 4 раза.
В регионе
9 марта 2023 г. 15:51
МО Украины призвало ЕС увеличить сумму помощи по покупкам боеприпасов в 4 раза

Министр обороны Украины Алексей Резников на полях неформальной встречи с главами оборонных ведомств стран-членов ЕС в Стокгольме назвал недостаточным план Евросоюза по выделению 1 млрд евро на боеприпасы для Киева и призвал увеличить эту сумму в 4 раза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Bloomberg.

"Нам нужен миллион снарядов, это будет стоить приблизительно 4 млрд евро", - сказал Резников, комментируя предложение главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля.

Ранее Боррель предложил план из трех пунктов по поставкам снарядов Украине, предполагающий их срочную отправку из имеющихся запасов на 1 млрд евро, обеспечение экстренных закупок еще на 1 млрд евро и перевод промышленности на военные рельсы для ускорения производства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке EU defense ministers back fast-tracking Ukraine ammunition

Другие новости из категории

Катар передал контейнеры для болельщиков с ЧМ для пострадавших от землетрясения в Турции
Катар передал контейнеры для болельщиков с ЧМ для пострадавших от землетрясения в Турции
9 марта 2023 г. 16:47
В Турции зафиксировали случай заболевания ящуром
В Турции зафиксировали случай заболевания ящуром
9 марта 2023 г. 16:40
Акар: Проводим переговоры с РФ, Украиной и ООН по продлению зерновой сделки
Акар: Проводим переговоры с РФ, Украиной и ООН по продлению зерновой сделки
9 марта 2023 г. 15:34
Глава МАГАТЭ: Запасы дизеля на Запорожской АЭС хватит на 15 дней
Глава МАГАТЭ: Запасы дизеля на Запорожской АЭС хватит на 15 дней
9 марта 2023 г. 14:00
Чавушоглу: Землетрясение в Турции стало крупнейшей катастрофой в Европе за последние сто лет
Чавушоглу: Землетрясение в Турции стало крупнейшей катастрофой в Европе за последние сто лет
9 марта 2023 г. 13:54
На Ставрополье пять человек пострадали от взрыва гранаты
На Ставрополье пять человек пострадали от взрыва гранаты
9 марта 2023 г. 13:25
При взрыве газа в пятиэтажном доме в Чите пострадали 11 человек
При взрыве газа в пятиэтажном доме в Чите пострадали 11 человек
9 марта 2023 г. 13:05
Парламент Грузии 9-10 марта будет работать в ограниченном режиме
Парламент Грузии 9-10 марта будет работать в ограниченном режиме
9 марта 2023 г. 12:23
Кулеба: Власти Украины не причастны к диверсиям на Северных потоках
Кулеба: Власти Украины не причастны к диверсиям на "Северных потоках"
9 марта 2023 г. 12:14
Удерживаемый вооруженным мужчиной в Нижневартовске ребенок освобожден
Удерживаемый вооруженным мужчиной в Нижневартовске ребенок освобожден
9 марта 2023 г. 11:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi