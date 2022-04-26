МО Украины: Потери ВС России с начала боевых действий составили свыше 22 тыс. человек

МО Украины: Потери ВС России с начала боевых действий составили свыше 22 тыс. человек

Боевые потери российских войск с начала полномасштабных боевых действий в Украине составили около 22 100 человек.

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Боевые потери российских войск с начала полномасштабных боевых действий в Украине составили около 22 100 человек. Как передает Report, об этом сообщил Генштаба Вооруженных сил Украины. За этот период РФ также потеряла 918 танков, 2 308 боевых бронированных машин, 416 артиллерийских систем, 184 самолет и 154 вертолетов. Кроме того, ВС России потеряли 1 643 единицы автомобильной техники, 8 судов, 76 цистерн с горюче-смазочными материалами, 205 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 4 пусковые установки ракетных комплексов и 31 единицу специальной техники. Подпишитесь на наш Telegram канал