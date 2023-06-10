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МО Украины: Из-за подрыва Каховской ГЭС пропавшими без вести считаются 27 человек

МО Украины: Из-за подрыва Каховской ГЭС пропавшими без вести считаются 27 человек В результате подрыва Каховской ГЭС считаются пропавшими без вести 27 человек.
В регионе
10 июня 2023 г. 15:30
МО Украины: Из-за подрыва Каховской ГЭС пропавшими без вести считаются 27 человек

В результате подрыва Каховской ГЭС считаются пропавшими без вести 27 человек.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко.

По данным МВД, в Херсонской области оказались затоплены 47 населенных пунктов, из них 33 - на подконтрольной Украине территории, 14 - на временно оккупированной. Эвакуированы 2 620 человек, из них 160 - дети.

Также из-за обстрелов ВЧС РФ ранения получили 11 украинцев, четверо погибли.

В Николаевской области 31 населенный пункт оказался затопленным. Эвакуированы 936 человек, среди которых 167 детей. Один человек погиб.

В Днепропетровской области без воды остаются более 89 тыс. абонентов в 26 населенных пунктах. Обеспечен подвоз питьевой и технической воды.

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Версия на азербайджанском языке Kaxovka SES-in bəndinin partladılması nəticəsində itkin düşənlərin sayı 27-yə çatıb
Версия на английском языке 27 people remain unaccounted for after Kakhovka dam explosion, Ukraine's Defense Ministry says

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