МО Украины: Из-за подрыва Каховской ГЭС пропавшими без вести считаются 27 человек

В результате подрыва Каховской ГЭС считаются пропавшими без вести 27 человек.

В результате подрыва Каховской ГЭС считаются пропавшими без вести 27 человек.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко.

По данным МВД, в Херсонской области оказались затоплены 47 населенных пунктов, из них 33 - на подконтрольной Украине территории, 14 - на временно оккупированной. Эвакуированы 2 620 человек, из них 160 - дети.

Также из-за обстрелов ВЧС РФ ранения получили 11 украинцев, четверо погибли.

В Николаевской области 31 населенный пункт оказался затопленным. Эвакуированы 936 человек, среди которых 167 детей. Один человек погиб.

В Днепропетровской области без воды остаются более 89 тыс. абонентов в 26 населенных пунктах. Обеспечен подвоз питьевой и технической воды.