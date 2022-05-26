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МО Украины: Бои с российскими войсками достигли максимальной интенсивности

МО Украины: Бои с российскими войсками достигли максимальной интенсивности Бои ВС Украины и России достигли максимальной интенсивности вдоль всей линии соприкосновения.
В регионе
26 мая 2022 г. 16:45
МО Украины: Бои с российскими войсками достигли максимальной интенсивности

Бои ВС Украины и России достигли максимальной интенсивности вдоль всей линии соприкосновения.

Как передает Report cо ссылкой на УНИАН, об этом на брифинге 26 мая сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"На сегодня бои достигли максимальной интенсивности. Враг штурмует позиции наших войск на нескольких направлениях одновременно. Впереди нас ждет чрезвычайно сложный и длительный этап борьбы. Надо понимать, что это – война и потери с нашей стороны неизбежны", - заявила она.

По ее словам, ВС РФ продолжают наступать на востоке. В настоящее время противник сосредоточил усилия на захвате Донецкой и Луганской областей. С этой целью он стянул дополнительные силы к районам вблизи Северодонецка и Лисичанска, также ВС РФ пытается взять под полный контроль Лиман.

По мнению экспертов американского Института изучения войны, в ближайшие дни оккупанты ускорят битву за Северодонецк. Противник определил приоритетное продвижение на восток и запад от Попасной, чтобы перерезать украинские наземные линии коммуникации к северо-западу от Северодонецка и завершить окружение Луганской области.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna MN: “Rusiya ilə döyüşlər maksimal intensivliyə çatıb”

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