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МО Турции: Выход с Украины четырех сухогрузов с зерном ожидается 7 августа

МО Турции: Выход с Украины четырех сухогрузов с зерном ожидается 7 августа Выход четырех зерновозов ожидается в воскресенье, 7 августа, из трех портов Украины.
В регионе
7 августа 2022 г. 00:14
МО Турции: Выход с Украины четырех сухогрузов с зерном ожидается 7 августа

Выход четырех зерновозов ожидается в воскресенье, 7 августа, из трех портов Украины.

Как передает Report, об этом заявило Минобороны Турции.

"Завтра (сегодня - ред.) из четырех портов Украины ожидается выход четырех сухогрузов. Один выйдет из Одессы, три - из Черноморска, всего четыре судна" - говорится в сообщении министерства.

В нем отмечается, что выход сухогрузов стал возможным благодаря "активным контактам" главы Минобороны Турции Хулуси Акара координации Совместного координационного центра (СКЦ).

Минобороны Турции также сообщило о продолжении работ по вывозу зерна с Украины.

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