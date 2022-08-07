МО Турции: Выход с Украины четырех сухогрузов с зерном ожидается 7 августа

Выход четырех зерновозов ожидается в воскресенье, 7 августа, из трех портов Украины.
Как передает Report, об этом заявило Минобороны Турции.
"Завтра (сегодня - ред.) из четырех портов Украины ожидается выход четырех сухогрузов. Один выйдет из Одессы, три - из Черноморска, всего четыре судна" - говорится в сообщении министерства.
В нем отмечается, что выход сухогрузов стал возможным благодаря "активным контактам" главы Минобороны Турции Хулуси Акара координации Совместного координационного центра (СКЦ).
Минобороны Турции также сообщило о продолжении работ по вывозу зерна с Украины.