МО России: В Калужской области сбита украинская ракета

В Калужской области РФ сбита украинская ракета.

В Калужской области РФ сбита украинская ракета.

Как передает Report со ссылкой на ВВС, согласно заявлению минобороны, российские силы ПВО сбили ракету из "доработанного" зенитно-ракетного комплекса С-200.

МО утверждает, что запуск ракеты был попыткой нанести удар по гражданским объектам; некоторые телеграм-каналы пишут, что ракета была сбита в районе военного аэродрома Шайковка.

Расстояние от границы Украины до южной части Калужской области, в том числе аэродрома Шайковка - на пределе стандартной дальности комплекса С-200, которая составляет, по данным из открытых источников, до 250 километров.