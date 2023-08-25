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МО России: В Калужской области сбита украинская ракета

МО России: В Калужской области сбита украинская ракета В Калужской области РФ сбита украинская ракета.
В регионе
25 августа 2023 г. 03:34
МО России: В Калужской области сбита украинская ракета

В Калужской области РФ сбита украинская ракета.

Как передает Report со ссылкой на ВВС, согласно заявлению минобороны, российские силы ПВО сбили ракету из "доработанного" зенитно-ракетного комплекса С-200.

МО утверждает, что запуск ракеты был попыткой нанести удар по гражданским объектам; некоторые телеграм-каналы пишут, что ракета была сбита в районе военного аэродрома Шайковка.

Расстояние от границы Украины до южной части Калужской области, в том числе аэродрома Шайковка - на пределе стандартной дальности комплекса С-200, которая составляет, по данным из открытых источников, до 250 километров.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya MN: Kaluqa vilayətində Ukrayna raketi vurulub

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