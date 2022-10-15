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МО России: Теракт в Белгородской области, 11 человек погибли, еще 15 ранены

МО России: Теракт в Белгородской области, 11 человек погибли, еще 15 ранены Двое граждан одной из стран СНГ совершили теракт во время занятия по огневой подготовке на полигоне в Белгородской области, в результате 11 человек погибли, еще 15 ранены.
В регионе
15 октября 2022 г. 23:36
МО России: Теракт в Белгородской области, 11 человек погибли, еще 15 ранены

Двое граждан одной из стран СНГ совершили теракт во время занятия по огневой подготовке на полигоне в Белгородской области, в результате 11 человек погибли, еще 15 ранены.

Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны России.

"15 октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт", - заявили в ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что террористы открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения во время занятия по огневой подготовке с лицами, изъявившими желание участвовать в спецоперации. "В результате стрельбы 11 человек получили смертельные ранения. Еще 15 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь", - отметили в ведомстве, добавив, что в результате ответного огня были уничтожены оба террориста. Сейчас на месте работают правоохранительные органы.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya MN: “Belqorod vilayətində terror aktı olub, 11 nəfər ölüb, 15 nəfər yaralanıb”

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