МО России: Теракт в Белгородской области, 11 человек погибли, еще 15 ранены

Двое граждан одной из стран СНГ совершили теракт во время занятия по огневой подготовке на полигоне в Белгородской области, в результате 11 человек погибли, еще 15 ранены.

Двое граждан одной из стран СНГ совершили теракт во время занятия по огневой подготовке на полигоне в Белгородской области, в результате 11 человек погибли, еще 15 ранены.

Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны России.

"15 октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт", - заявили в ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что террористы открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения во время занятия по огневой подготовке с лицами, изъявившими желание участвовать в спецоперации. "В результате стрельбы 11 человек получили смертельные ранения. Еще 15 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь", - отметили в ведомстве, добавив, что в результате ответного огня были уничтожены оба террориста. Сейчас на месте работают правоохранительные органы.