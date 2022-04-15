МО России: Крейсер "Москва" затонул при буксировке

"При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость.

"При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость.

Как передает Report со ссылкой на министерство обороны РФ, условиях штормового волнения моря корабль затонул.

Ранее сообщалось, что экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского Флота.

В ночь на четверг минобороны РФ заявило о пожаре на крейсере "Москва", из-за которого сдетонировал боезапас.

"Экипаж полностью эвакуирован", - добавили в министерстве.

В четверг днем оборонном ведомстве отмечали, что крейсер после пожара сохраняет плавучесть.