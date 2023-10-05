Российские миротворцы свертывают посты в Карабахе

Российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты в Карабахе вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Шушинском районах и в направлении Агдере.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минобороны России.
"Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Карабаха. Завершено свертывание временных наблюдательных постов вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Шушинском районах и в направлении Агдере", - говорится в информационном бюллетене МО РФ.
Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента за сутки не зафиксировано, отмечается в бюллетене.