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Российские миротворцы свертывают посты в Карабахе

Российские миротворцы свертывают посты в Карабахе Российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты в Нагорном Карабахе вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах.
В регионе
5 октября 2023 г. 20:50
Российские миротворцы свертывают посты в Карабахе

Российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты в Карабахе вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Шушинском районах и в направлении Агдере.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минобороны России.

"Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Карабаха. Завершено свертывание временных наблюдательных постов вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Шушинском районах и в направлении Агдере", - говорится в информационном бюллетене МО РФ.

Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента за сутки не зафиксировано, отмечается в бюллетене.

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Версия на английском языке Russian peacekeepers dismantle their posts in Karabakh

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