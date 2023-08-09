О нас

МО РФ: Угрозы военной безопасности России на западе и северо-западе кратно возросли

МО РФ: Угрозы военной безопасности России на западе и северо-западе кратно возросли Угрозы военной безопасности России на западе и северо-западе кратно возросли. В Финляндии вероятно размещение сил и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критические важные объекты России.
В регионе
9 августа 2023 г. 14:03
МО РФ: Угрозы военной безопасности России на западе и северо-западе кратно возросли

Угрозы военной безопасности России на западе и северо-западе кратно возросли. В Финляндии вероятно размещение сил и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критические важные объекты России.

Как сообщает российское бюро Report, об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на коллегии Минобороны.

Министр отметил, что готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя, создает серьезные риски эскалации конфликта: "Украина получила от западных стран с февраля 2022 года сотни танков, более 4 тысяч бронемашин, свыше 1,1 тысяч орудий".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов
Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов
9 августа 2023 г. 13:14
Замминистра: Узбекистан верит в успех проекта Зангезурского коридора
Замминистра: Узбекистан верит в успех проекта Зангезурского коридора
9 августа 2023 г. 12:00
Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море
Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море
9 августа 2023 г. 10:43
Эксперт: Подходы к суверенитету Азербайджана должны быть в рамках межправа, а не вопреки ему
Эксперт: Подходы к суверенитету Азербайджана должны быть в рамках межправа, а не вопреки ему
7 августа 2023 г. 16:13
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
4 августа 2023 г. 15:52
Демонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
ФотоДемонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
4 августа 2023 г. 14:59
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
3 августа 2023 г. 15:15
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
1 августа 2023 г. 16:53
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
31 июля 2023 г. 18:43
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
31 июля 2023 г. 14:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi