МО РФ: Угрозы военной безопасности России на западе и северо-западе кратно возросли

Угрозы военной безопасности России на западе и северо-западе кратно возросли. В Финляндии вероятно размещение сил и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критические важные объекты России.

Угрозы военной безопасности России на западе и северо-западе кратно возросли. В Финляндии вероятно размещение сил и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критические важные объекты России.

Как сообщает российское бюро Report, об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на коллегии Минобороны.

Министр отметил, что готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя, создает серьезные риски эскалации конфликта: "Украина получила от западных стран с февраля 2022 года сотни танков, более 4 тысяч бронемашин, свыше 1,1 тысяч орудий".