МО РФ: Скоро работа над итоговым документом по зерновому вопросу завершится

Участники консультаций по зерновому вопросу - Турция, Украина, Россия и ООН в основном поддержали выдвинутые предложения, в ближайшее время работа по итоговому документу будет завершена.

Участники консультаций по зерновому вопросу - Турция, Украина, Россия и ООН в основном поддержали выдвинутые предложения, в ближайшее время работа по итоговому документу будет завершена.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ближайшее время работа по формированию итогового документа "Черноморская инициатива" будет завершена", — сказал он.

По его словам, российская сторона предложила меры, которые обеспечивают перевозки сельскохозяйственной продукции иностранными государствами, исключая при этом использование украинских портов для провокаций, а также поставок Киеву оружия и военной техники.

Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по "зерновому вопросу" прошли в Стамбуле, завершились в среду. По данным источника, все стороны показали высокую конструктивность, предложения были нацелены на поиск решения.

Следующая встреча, по предварительным данным, пройдет 20-21 июля, предстоит согласование по дипломатическим каналам.