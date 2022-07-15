МО РФ: Скоро работа над итоговым документом по зерновому вопросу завершится

Участники консультаций по зерновому вопросу - Турция, Украина, Россия и ООН в основном поддержали выдвинутые предложения, в ближайшее время работа по итоговому документу будет завершена.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В ближайшее время работа по формированию итогового документа "Черноморская инициатива" будет завершена", — сказал он.
По его словам, российская сторона предложила меры, которые обеспечивают перевозки сельскохозяйственной продукции иностранными государствами, исключая при этом использование украинских портов для провокаций, а также поставок Киеву оружия и военной техники.
Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по "зерновому вопросу" прошли в Стамбуле, завершились в среду. По данным источника, все стороны показали высокую конструктивность, предложения были нацелены на поиск решения.
Следующая встреча, по предварительным данным, пройдет 20-21 июля, предстоит согласование по дипломатическим каналам.