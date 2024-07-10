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МО РФ: МиГ-31 подняли в воздух из-за норвежского самолета над Баренцевым морем

МО РФ: МиГ-31 подняли в воздух из-за норвежского самолета над Баренцевым морем Российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух из-за обнаруженного вблизи российской границы над Баренцевым морем норвежского патрульного самолета Р-8А "Посейдон".
В регионе
10 июля 2024 г. 15:34
МО РФ: МиГ-31 подняли в воздух из-за норвежского самолета над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух из-за обнаруженного вблизи российской границы над Баренцевым морем норвежского патрульного самолета Р-8А "Посейдон".

Как передает Report, об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

"10 июля 2024 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель, которая была идентифицирована как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии. В целях недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", - сказали там.

Сообщается, что при приближении МиГ-31 самолет выполнил разворот от государственной границы РФ.

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