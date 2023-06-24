МО РФ: Бойцов "Вагнер" обманом втянули в преступную авантюру Пригожина

Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер", отметив, что их обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже.

Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер", отметив, что их обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Ведомство просило проявить благоразумие и выйти на связь с МО или правоохранительными органами.

Минобороны РФ также назвало вооруженным мятежом ситуацию с Пригожиным.

Ведомство утверждает, что многие участники ЧВК из нескольких отрядов "уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации". Из сообщения следует, что помощь бойцам и командирам ЧВК оказана.

"Мы гарантируем всем безопасность", - сообщили в ведомстве.