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МО РФ: Бойцов "Вагнер" обманом втянули в преступную авантюру Пригожина

МО РФ: Бойцов "Вагнер" обманом втянули в преступную авантюру Пригожина Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер", отметив, что их обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже.
В регионе
24 июня 2023 г. 10:08
МО РФ: Бойцов Вагнер обманом втянули в преступную авантюру Пригожина

Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер", отметив, что их обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Ведомство просило проявить благоразумие и выйти на связь с МО или правоохранительными органами.

Минобороны РФ также назвало вооруженным мятежом ситуацию с Пригожиным.

Ведомство утверждает, что многие участники ЧВК из нескольких отрядов "уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации". Из сообщения следует, что помощь бойцам и командирам ЧВК оказана.

"Мы гарантируем всем безопасность", - сообщили в ведомстве.

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Версия на английском языке Wagner fighters tricked into Prigozhin's criminal adventure, Russian Defense Ministry says
Версия на азербайджанском языке Rusiya Müdafiə Nazirliyi “Vaqner” döyüşçülərinə müraciət edib, silahı yerə qoymağa çağırıb

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