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МО: Общая площадь освобожденных с начала наступательных действий ВСУ превышает 200 кв. км

МО: Общая площадь освобожденных с начала наступательных действий ВСУ превышает 200 кв. км ВС Украины за прошлую неделю освободили от оккупации почти 18 кв. км территорий на востоке и юге.
В регионе
17 июля 2023 г. 11:42
МО: Общая площадь освобожденных с начала наступательных действий ВСУ превышает 200 кв. км

ВС Украины за прошлую неделю освободили от оккупации почти 18 кв. км территорий на востоке и юге.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр.

"За прошедшую неделю в результате наступательных действий в общей сложности освобождено почти 18 кв. км. В целом освобожденная площадь за время наступления составляет 210,5 кв. км", - написала она.

По ее словам, украинские военные продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, наступательные действия велись по направлениям Макаровка, Старомайорское; Новодаровка, Приютное; Малая Токмачка, Новопокровка; Пятихатки, Грозовое. При этом наши бойцы имели успех.

За неделю в результате наступательных действий на определенных участках есть продвижение. Так, освобожденные территории за неделю увеличены на 10,9 кв. км.

Всего с начала наступления на юге ВСУ продвинулись на 9,25 км. Освобожденная площадь составляет 179,5 кв. км.

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Версия на английском языке MO: Total area liberated by Ukrainian army exceeds 200 sq. km

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