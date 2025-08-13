МО Казахстана подтвердило задержание в Польше сотрудника аппарата военного атташе

О нас

13 августа 2025 г. 16:37
Центр международных отношений Минобороны Казахстана подтвердил факт задержания сотрудника аппарата казахстанского военного атташе польскими правоохранительными органами.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

"В настоящее время ведется взаимодействие с иностранной стороной над разрешением данной ситуации. Предпринимаются необходимые меры по защите прав и законных интересов гражданина Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Прокуратура Польши заявляла, что задержала гражданина одной из стрнан Центральной Азии, поскольку получила доказательства, позволяющие предъявить иностранцу обвинение в шпионаже в ущерб стране и другим странам-членам НАТО.

Задержание провели 30 июля в Быдгоще сотрудники Агентства внутренней безопасности.

В тот же день прокурор предъявил подозреваемому обвинение в том, что "в период с 15 марта 2025 года по 30 июля 2025 года в Быдгоще и Варшаве он участвовал в деятельности иностранной разведки, таким образом, в качестве кадрового офицера военной разведки иностранного государства, действующего под дипломатическим прикрытием в одном из европейских государств, он вел разведывательную деятельность, которая сводила на нет безопасность Республики Польша и военные союзные структуры".

Подозреваемому грозит от 5 до 30 лет лишения свободы. Он не признал себя виновным.

