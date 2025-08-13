МО Казахстана подтвердило задержание в Польше сотрудника аппарата военного атташе

Центр международных отношений Минобороны Казахстана подтвердил факт задержания сотрудника аппарата казахстанского военного атташе польскими правоохранительными органами.
Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.
"В настоящее время ведется взаимодействие с иностранной стороной над разрешением данной ситуации. Предпринимаются необходимые меры по защите прав и законных интересов гражданина Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Прокуратура Польши заявляла, что задержала гражданина одной из стрнан Центральной Азии, поскольку получила доказательства, позволяющие предъявить иностранцу обвинение в шпионаже в ущерб стране и другим странам-членам НАТО.
Задержание провели 30 июля в Быдгоще сотрудники Агентства внутренней безопасности.
В тот же день прокурор предъявил подозреваемому обвинение в том, что "в период с 15 марта 2025 года по 30 июля 2025 года в Быдгоще и Варшаве он участвовал в деятельности иностранной разведки, таким образом, в качестве кадрового офицера военной разведки иностранного государства, действующего под дипломатическим прикрытием в одном из европейских государств, он вел разведывательную деятельность, которая сводила на нет безопасность Республики Польша и военные союзные структуры".
Подозреваемому грозит от 5 до 30 лет лишения свободы. Он не признал себя виновным.